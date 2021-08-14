Muammer Yanık kimdir? Bozkurt belediye başkanı kimdir?
Son günlerde pek çok kişi Muammer Yanık’ın kim olduğunu, eğitimini, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık kimdir?
Muammer Yanık, 1965 yılında Kastamonu Bozkurt’ta dünyaya geldi. Yanık, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun olan Muammer Yanık, iş hayatına 1987 yılında başladı. Yanık, 1988 yılında Bozkurt Belediyesi Muhasebe Bölümü'nde çalışmaya başladı.
Muammer Yanık, 1993 yılında Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne atandı. 2001 yılında Van İl Özel İdare Müdürlüğü, 2003 yılında Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü görevine başladı. Yanık, 2006 yılında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı'na ve 2007 yılından itibaren de Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Muammer Yanık, 31 Mart 2019’da Bozkurt Belediye Başkanı oldu.