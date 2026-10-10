İlk sıradaki il herkesi ters köşe yaptı! İşte Türkiye'nin en güvenli şehirleri

Türkiye genelindeki illerin güvenlik profillerini ortaya koymak amacıyla TÜİK verileri doğrultusunda hazırlanan kapsamlı raporda, toplam vaka sayıları yerine 100 bin kişiye düşen suç oranları baz alındı. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda 156 oranıyla zirveye yerleşen şehir, Türkiye'nin en güvenli ili unvanını kimseye kaptırmadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerin güvenlik sıralamasındaki yerini gözler önüne seren bu çarpıcı liste kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılan sıralamaya göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri...