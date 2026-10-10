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3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

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3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Kökleri 3 bin yıl öncesine dayanan ve sadece Van'ın Erciş ilçesine özgü coğrafi işaretli endemik "Erciş karası" üzümünde yeni sezon hasadı büyük bir coşkuyla başladı. İnce kabuğu, kendine has aroması ve yüksek rekoltesiyle dikkat çeken bu eşsiz meyve; üreticilerin döktüğü alın teriyle kasalara doldurularak başta iç pazar olmak üzere İran ve Irak gibi komşu ülkelere sevk ediliyor. Devlet destekleriyle artırılan bağ alanları ve binlerce yıllık geleneksel üretim mirası sayesinde bölge ekonomisine can suyu olan bu tescilli lezzet, tarım dünyasının odak noktası haline geldi.

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Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Van'ın Erciş ilçesinde kökleri yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan ve coğrafi işaretle tescillenen endemik "Erciş karası"nda hasat başladı.

#2
Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

İnce kabuğu, kendine özgü aroması ve kara rengiyle dikkati çeken Erciş üzümü, binlerce yıllık üretim geleneğiyle ilçenin tarımsal ve kültürel mirasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

#3
Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve son yıllarda üretim alanlarının artırılması için çalışmalar yürütülen "Erciş karası"nda, yeni sezonun ilk hasadı Bayramlı Mahallesi'ndeki bağlarda yapılıyor.

#4
Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Bağlarda hummalı çalışma yürüten üreticiler, özenle topladıkları coğrafi işaretli salkımları kasalara yerleştirerek çevre il ve ilçelere, ayrıca İran ve Irak'a göndermeye hazırlanıyor.

#5
Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Üzüm üreticisi ve ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özdek, Erciş üzümünün yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 1500 dekar alanda 3 bin ton üzüm üretiminin yapıldığını belirten Özdek, şunları kaydetti:

#6
Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

"Erciş üzümü ağırlıklı olarak sofralık tüketiliyor. Üzüm sirkesi, şırası, pestil ve köme olarak da satışı yapılıyor. Bölgede yaklaşık 2 bin aile üzüm üretimini sürdürüyor. Erciş üzümü bölgemiz açısından hem ekonomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip. Son yıllarda üzüm üretiminin azalması üzerine bağ alanlarının artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 4 yıldır Erciş Kaymakamlığı, Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla ilçemize 1,5 milyon Erciş üzümü çeliği dağıtıldı. Üreticilere verilen desteklerle yeni bağlar oluşturuldu."

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Foto - 3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Üretici İlhami Demir de "Bağcılıkla uğraşıyorum. Bizim üzümümüz endemik bir üzümdür. Aroması yüksek olan bir üzümdür. Gerçekten bu üzüme sahip çıkmalıyız. Üzümümüz bu sene yağışların bol olmasından dolayı yüksek rekolte verdi. İyi bir verim bekliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bu üzüm her yerde yetişmiyor. Endemik olduğu için ilçemize özgü." dedi.

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