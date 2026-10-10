3 bin yıldır sırrı çözülemedi: Sadece o ilimizde yetişiyor, komşu ülkeler kapış kapış alıyor

Kökleri 3 bin yıl öncesine dayanan ve sadece Van'ın Erciş ilçesine özgü coğrafi işaretli endemik "Erciş karası" üzümünde yeni sezon hasadı büyük bir coşkuyla başladı. İnce kabuğu, kendine has aroması ve yüksek rekoltesiyle dikkat çeken bu eşsiz meyve; üreticilerin döktüğü alın teriyle kasalara doldurularak başta iç pazar olmak üzere İran ve Irak gibi komşu ülkelere sevk ediliyor. Devlet destekleriyle artırılan bağ alanları ve binlerce yıllık geleneksel üretim mirası sayesinde bölge ekonomisine can suyu olan bu tescilli lezzet, tarım dünyasının odak noktası haline geldi.