Provokatör Berna serbest bırakıldı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutarak “İzmir daha önce de işgal edildi! Korkma” yazarak skandal bir provokasyona imza atan Berna Laçin, açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Berna Laçin serbest bırakıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını Yunan işgaline benzeten oyuncu bozuntusu Berna Laçin, hakkında başlatılan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan’ gözaltına alındı. Laçin, savcılık ifadesinde paylaşımının amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını savunan Laçin, “Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” ifadelerini kullandı. Laçin’in avukatları da paylaşımın suç oluşturmadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.
İfadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Berna Laçin serbest bırakıldı.