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Dünya Putin’in doğum günü Almanya’da kavga çıkardı! Merz eski başbakana öfke kustu: Ahlaksız!
Dünya

Putin’in doğum günü Almanya’da kavga çıkardı! Merz eski başbakana öfke kustu: Ahlaksız!

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Putin’in doğum günü Almanya’da kavga çıkardı! Merz eski başbakana öfke kustu: Ahlaksız!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve Rusya bağlantılı şirketlerle ilişkileri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününe katılması ve Putin'e sarılmasına öfke kustu. Merz, eski Başbakanı ahlaksızlıkla suçladı.

Almanya, eski Başbakan Gerhard Schröder'in ülkelerine yönelik hibrit saldırıların sorumlusu olarak gösterilen Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını tartışıyor. Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katıldığına ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından tepkiler artarken son olarak Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de bu ziyarete öfkelendiği öğrenildi. Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Merz'in, eski Başbakan Schröder'in Putin'in doğum günü kutlamasına katılmasını ahlaksızca bulduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Meyer, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta Başkan Putin'in sorumlu olduğunu hatırlattı, bu durumun da her gün sivillerin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığını söyledi. Meyer, Başbakan Merz'in eski Başbakan Schröder'in Putin'i ziyaretine derin bir öfke duyduğunu bildirdi.

SARILARAK KUTLADI

7 Ekim Çarşamba günü Putin'in 74. doğum günü dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen kutlamaya katılan Almanya 7'inci Başbakanı 82 yaşındaki Gerhard Schröder, Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan yakın ilişkileri nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında olan bir isim. Özellikle Rus enerji şirketleri ile olan bağlantıları yüzünden Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den beri yoğun eleştirilerin hedefinde olan Schröder, söz konusu tarihten sonra defalarca Putin ile görüştü. Schröder geçen yıla kadar Alman süpermarket zinciri Globus'a ait olan Rus süpermarket zinciri Hyperglobus'un denetleme kuruluna atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise bu yılın mayıs ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki muhtemel barış görüşmeleri için Schröder'i müzakereci olarak önermiş ancak bu teklif Alman hükümeti tarafından şüpheyle karşılandı.

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