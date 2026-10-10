Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Günlük yaşamda bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte göz yorgunluğu, kuruluk, batma ve odaklanma güçlüğü gibi şikâyetlerin daha sık görülebildiğini belirten Prof. Dr. Betül Tuğcu, ekran kullanımında düzenli aralıklarla gözleri dinlendirmenin, uygun aydınlatma koşullarının sağlanmasının ve ekranın gözlere çok yakın tutulmamasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tuğcu, “Göz sağlığını korumak için yapılabilecek en önemli şeylerden biri, görme ile ilgili bir sorun ortaya çıkmasını beklemeden düzenli göz muayenelerini ihmal etmemektir. Erken fark edilen birçok göz hastalığında görme kaybının ilerlemesini önlemeye yönelik tedavi seçeneklerinden yararlanmak mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.