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Sağlık
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Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

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Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Betül Tuğcu, glokom ve retina rahatsızlıkları gibi pek çok göz hastalığının görme kaybı oluşana kadar hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çekti.

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Foto - Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Göz hastalıklarının bir bölümünün erken dönemlerde kişinin günlük yaşamını etkileyen belirgin bir şikâyete neden olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Betül Tuğcu, “Görme kalitesinde belirgin bir azalma yaşanmaması, gözlerin tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmeyebilir. Glokom, retina hastalıkları ve bazı göz içi problemleri uzun süre fark edilmeden ilerleyebilir. Bu nedenle yalnızca görme problemi yaşandığında değil, düzenli aralıklarla göz muayenesi yapılması önemlidir” dedi.

#2
Foto - Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Göz sağlığının korunmasının yalnızca erişkinlik döneminde önemsenmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tuğcu, çocukluk çağında yapılan göz kontrollerinin de büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle göz tembelliği ve kırma kusurları gibi problemlerin erken fark edilmesinin, çocuğun görme gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Günlük yaşamda bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte göz yorgunluğu, kuruluk, batma ve odaklanma güçlüğü gibi şikâyetlerin daha sık görülebildiğini belirten Prof. Dr. Betül Tuğcu, ekran kullanımında düzenli aralıklarla gözleri dinlendirmenin, uygun aydınlatma koşullarının sağlanmasının ve ekranın gözlere çok yakın tutulmamasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tuğcu, “Göz sağlığını korumak için yapılabilecek en önemli şeylerden biri, görme ile ilgili bir sorun ortaya çıkmasını beklemeden düzenli göz muayenelerini ihmal etmemektir. Erken fark edilen birçok göz hastalığında görme kaybının ilerlemesini önlemeye yönelik tedavi seçeneklerinden yararlanmak mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzmanından vital uyarı: Herhangi bir belirti vermiyor, aman dikkat!

Prof. Dr. Betül Tuğcu, görme kaybının yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekerek herkesin yaşına, göz sağlığına ve mevcut risk faktörlerine uygun aralıklarla göz muayenesinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

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