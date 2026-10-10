Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

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Erzincan’ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 2026-2027 sezonu için ilk kayak heyecanı 9 Ekim’de yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 2026-2027 sezonu için ilk kayak heyecanı 9 Ekim’de yaşandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı’nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.
Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim’de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.
Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.
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