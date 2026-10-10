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Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

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IHA Giriş Tarihi:

Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

Erzincan’ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 2026-2027 sezonu için ilk kayak heyecanı 9 Ekim’de yaşandı.

#1
Foto - Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı’nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.

#2
Foto - Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim’de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

#3
Foto - Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.

#4
Foto - Adilcevaz cevizine yoğun ilgi! Tescilli fidanlar dört bir yana gönderiliyor

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