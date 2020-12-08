MTV ve trafik cezaları indirimi!

Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi resmen başladı ve otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı.

Bu yılın ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek.

MTV indiriminden yararlanma şartları

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor. Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Sabah'ın haberine göre, yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacak.

Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesin için belirtilen tek ön şart "Ödemelerin Şubat ayından öne yapılması.

Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu. Ocak 2021'de borcunu peşin olarak ödedi. Bu durumda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Buna göre, 368 lira ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 lira idari para cezası aslının yüzde 25'i olan 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı olan 23 lira olmak üzere toplam 145 lira indirim yapılacak.

İşte indirimli hesaba göre 488 TL'lik borcun alacağı son hal;

Trafik cezası ya da MTV borcu:

488 TL

Ödenmesi gereken faizli tutar:

610 TL

Yapılan indirim tutarı:

Ana paradan yüzde 25, faizden yüzde 90

Borcun indirimli kapatma tutarı:

368 TL





Borç yapılandırma başvurusunda seçilen taksit sayısından daha az taksit ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru ve ödemelerin internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmasını tavsiye ederken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemede de indirim yapılacağını bildirdi.

Öte yandan TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 sonuna kadar) bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. İdari para cezası aslından yüzde 12.5 indirim yapılacak.