MTSO Başkanı Çakır: "105 trilyon dolar küresel ekonominin 5.7 trilyon doları e-ticaretten sağlanıyor"

MTSO'nun mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ay içinde katıldığı toplantı notlarını meclis üyeleriyle paylaştı. İlk olarak e-ticarete değinen Çakır, dünya ekonomisinde e-ticaretin yükselişinin göz kamaştırıcı bir hızla devam ettiğini söyledi. Küresel ekonominin 105 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken bunun 5.7 trilyon dolarının e-ticaretten sağlandığına dikkat çeken Çakır, bu devasa e-ticaret sektörünün yaklaşık yüzde 50’sin ise Çin tarafından yönetildiğini vurguladı. Özellikle, özel günlerde sadece bir günde yapılan alışverişin toplam 155 milyar dolara ulaşabildiğini vurgulayan Çakır, "Bu değişimi görmez ve uyum sağlayamazsak, sektörlerimizin geleceği gerçekten tehlikede demektir" ifadesini kullandı. Dünya genelinde, yaklaşık 5.5 milyar insanın internet kullandığını ve pazarlamanın yüzde 70'inden fazlasının artık dijital ortamda gerçekleştiğini dile getiren Çakır, dijital dünyanın sadece görmek ve duymakla sınırlı kalmayıp yakın zamanda tat ve koku gibi duyusal deneyimler sunacağını da belirterek bu gelişmenin kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyacağını kaydetti. Yalnız pazarlama değil, ödeme yöntemleri konusunda da dijital dönüşümün devam ettiğine işaret eden Çakır, "2017 yılı itibarıyla, dijital cüzdan kullanımı, nakit ve kredi kartı kullanımını geçmiş durumda. Bu trend, ödeme sistemlerindeki değişimin hızını ve tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümü net şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Turunçgilde yeni stratejiler geliştirilmeli”

Katıldığı Ulusal Turunçgil Çalıştayı’na değinen Çakır, çalıştayda sektörün mevcut sorunlarının detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Kişisel gözlemlerine dayanarak turunçgilin ve meyvelerin geleceği konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Çakır, "Bu durum, Çukurova Bölgesi'nde yaşayan insanlar için önemli bir geçim kaynağı olan bu önemli sektörde yeni stratejiler geliştirilmesinin zorunluluğunu ortaya koyuyor" diye konuştu. Bu alanda ihracatı artırmak için Mısır gibi ülkelerle işbirliği gerektiğine değinen Çakır, çalıştayda öne çıkan sorunları ise "Kıbrıs'tan gelen yeşillenme problemleri, iklim değişikliği, işçi bulma zorlukları ve Akdeniz meyvelerine zarar veren zararlılar. Özellikle, küçük bahçelerde düzenli kontrol ve bakımın yapılmasının zorlukları" şeklinde sıraladı.

"Dijital liderlere ihtiyaç olacak"

Konuşmasını Elektrik Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen ‘Yapay Zeka’ toplantısı ile sürdüren Çakır, 2030’dan sonra yazılımcı ihtiyacının azalacağını ve artık yazılımcı gerekmeyeceğini ifade etti. Sadece dijital liderlere ihtiyaç duyulacağının öngörüldüğünü aktaran Çakır, "Yapay zeka kullanan şirketlerin karlılıklarında yüzde 65, müşteri sadakatlerinde ise yüzde 5 oranında artış görülmüş. Bu gelişmeyi ve dünyanın gittiği yönü yok saymak, yok olmak demek. Lütfen kendimizi, sektörlerimizi ve firmalarımızı bu işlerin dışındaymış gibi, bize hiç uğramayacakmış gibi görmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Nakdin kral olduğu döneme geldik

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da dünyadaki gelişmelere ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarına değindi. Ekim ayına kadar enflasyon artışının kur artışının üzerinde kalacağını belirten Uzunoğlu, "Yani dövizde öyle ciddi bir artış beklemeyin. Artık nakdin kral olduğu döneme geldik" şeklinde konuştu. Firmalara nakit akışlarını çok iyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Uzunoğlu, "Haftalık, aylık nakit bütçesi çıkarın. Nakit akışının nereden bozulduğunu tespit etmek adına her hafta oturup toplantı yapın. Bunun için mutlaka dijitalleşin. Ödemelerde nerelerde sıkıntı var görün" dedi.

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