MSÜ yerleştirme puanları 2021 | Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu puanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Nisan'da düzenlenen, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları açıklandı. MSÜ sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. MSÜ sonuçlarının ardından 2021 MSÜ yerleştirme puanları ile MSÜ yerleştirme nasıl yapılacağı da araştırılmaya başlandı.

MSÜ yerleştirme puanları, MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?

MSÜ sınavına katılan adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2021-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır

Asb. MYO (Bando Asb. MYO dahil) : 2021-YKS TYT Sınav Puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan, ilave edilecektir.

3) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olsa dahi HHO’ya gidemeyecektir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları YKS puanı kaç?

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS TYT’den (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.), Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

MSÜ puanları

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