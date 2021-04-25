MSÜ tercihleri ne zaman yapılır? 2021 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından 4 Nisan’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavında bir eşik daha aşıldı. ÖSYM 2021 MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, ÖSYM 2021 MSÜ tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. ÖSYM MSÜ 2021 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla da birlikte MSÜ tercihlerinin ne zaman başlayacağı, MSÜ tercih puanları ve şartları kesin olarak 2021 MSÜ tercih kılavuzuyla birlikte açıklanmış olunacak. Peki 2021 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, ÖSYM MSÜ tercihleri ne zaman başlar?

2021 MSÜ tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.) MSÜ yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

2021 MSÜ puanı kaç?

2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

Geçtiğimiz yıl taban puanları şu şekildeydi:

MSÜ taban puanları (MSÜ taban puanı kadın adaylar için)

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ taban puanları (MSÜ taban puanı erkek adaylar için)

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420