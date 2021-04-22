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Eğitim MSÜ tercih başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman?
Eğitim

MSÜ tercih başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman?

ÖSYM 4 Nisan’da gerçekleştirilen MSÜ 2021 sınav sonuçlarını açıkladı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçları sorgulayanlar şimdi de MSÜ tercih takvimini merak ediyor. Peki 2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? İşte 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:28:00 -
MSÜ tercih başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebiliyor. MSÜ sonuçlarının ardından şimdi gözler 2021 MSÜ tercihlerinde. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 

MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ tercihleri ne zaman yapılır? MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

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msü tercihleri ne zaman

MSÜ tercihleri kılavuzu için tıklayın

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