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Eğitim MSÜ taban puanları belli oldu mu? 2021 MSÜ hava, kara, deniz Harp okulu taban puanı açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ taban puanları belli oldu mu? 2021 MSÜ hava, kara, deniz Harp okulu taban puanı açıklandı mı?

2021 MSÜ taban puanları, MSÜ taban puanları 2021 MSÜ taban puanları ÖSYM tarafından 4 Nisan’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. 2021 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu’na girip girmeyeceklerini sorguluyor. Peki MSÜ taban puanı kaç? İşte MSÜ taban puanları 2020.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:15:00 - 2021-04-22 14:18:29
MSÜ taban puanları belli oldu mu? 2021 MSÜ hava, kara, deniz Harp okulu taban puanı açıklandı mı?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. MSÜ kılavuzu içerisinde yer alan bilgiye göre Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak. MSÜ puanıyla yerleştirme işleminin yapılabilmesi için adaylar, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ taban puanları kaç? (MSÜ taban puanları kadın)

MSÜ taban puanları sonuçların açıklanmasıyla birlikte merak edilir oldu. Geçtiğimiz yılda MSÜ kadın taban puanları Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu taban puanları söyle olmuştu: 

Hava Harp Okulu taban puanı kaç?

Harp Okulu öğrenci alımları sayısal puan türünden alımı yapılırken, Harp Okulu taban puanı 357,930

Kara Harp Okulu taban puanı kaç

Kara Harp Okulu’na girmek isteyen kadın adaylar sayısal puan türünde girebilmekte. Kara Harp Okulu taban puanı 349,45152

Deniz Harp Okulu taban puanı kaç?

Deniz Harp Okulu sayısal bölümden öğrenci kabul etmekte. Deniz Harp Okulu taban puanı 349,45152

Kara Harp Okulu taban puanı 348,28242

MSÜ taban puanı MSÜ erkek öğrenci taban puan kaç?

Hava Harp Okulu taban puanı 326,09110

Kara Harp Okulu taban puanı 276,91794

Deniz Harp Okulu taban puanı: 276,91794

Kara Harp Okulu taban taban puanı: 275,41420

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