MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kadın - Erkek (Kara, Hava, Deniz) harp okulu taban puanları
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Nisan ayının 4’ünde gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi sınavının bugün erişime açılmasıyla beraber 2021 MSÜ taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi taban puanları merak ediliyor. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kadın - Erkek (Kara, Hava, Deniz) harp okulu taban puanları
Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Tam 18 gün sonra adayların erişimine açılan sonuçlar binlerce adayın gündemine 2021 MSÜ taban puanları ve tercihlerle ilgili detayların taşınmasına neden oldu.
MSÜ taban puanları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacaktı fakat ÖSYM sonuçları erkenden açıkladı. Hal böyle olunca puanını öğrenen binlerce aday MSÜ taban puanlarına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.
Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.
2020 Yılı taban puanları
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420