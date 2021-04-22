MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kadın - Erkek (Kara, Hava, Deniz) harp okulu taban puanları

Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Tam 18 gün sonra adayların erişimine açılan sonuçlar binlerce adayın gündemine 2021 MSÜ taban puanları ve tercihlerle ilgili detayların taşınmasına neden oldu.

MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacaktı fakat ÖSYM sonuçları erkenden açıkladı. Hal böyle olunca puanını öğrenen binlerce aday MSÜ taban puanlarına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.

2020 Yılı taban puanları

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420