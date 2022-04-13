MSÜ taban puanları 2022 açıklandı mı? 2022 MSÜ Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanı
27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından 14 Nisan 2022 tarihi olarak açıklanmıştı. MSÜ 2022 sonuçlarının açıklanacak olması nedeniyle 2022 MSÜ taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.
27 Mart’ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 81 ilde 98 merkezde 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenlendi. Saat 13.00'da biten sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 27 Mart’ta ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları. Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri MSÜ sınavına katılan adaylar tarafından merak ediliyor.
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavının sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Nisan günü açıklanacak.
2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.
2022 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. 2022 yılı MSÜ sınavına katılım sağlayan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 2022 MSÜ taban puanları henüz açıklanmazken, 2021 MSÜ taban puanları adaylar açısından bir kılavuz niteliğinde.
MSÜ erkek aday taban puanları
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
MSÜ kadın aday taban puanları
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268