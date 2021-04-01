  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MSÜ sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli alımları iş başvurusu
Ekonomi

MSÜ sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli alımları iş başvurusu

MSÜ sözleşmeli personel alımı için bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli personel alımı için bugün gelen son dakika açıklamasında yapılacak olan alımlarla ilgili sınav duyurusunun resmi site üzerinden yayımlandığı bildirildi. İşte MSÜ sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli alımları iş başvurusu...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 19:06:00 -
MSÜ sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli alımları iş başvurusu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? MSÜ 200 kişilik personel alımı hakkında detaylar...

MSÜ sözleşmeli personel alımı

MSÜ personel alımı başvuru süreci başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; 200 kişilik alımın yapılacağı ifade edilirken Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.

Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;

"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"

MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu
Dünya

Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu

Suudi Arabistan ordusuna ait bir jetin Husiler’e ait olduğu belirtilen bir drone’u vurduğu aktarıldı.
Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!
Medya

Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!

TRT'nin başladığı günden bu yana büyük beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta tüm dengeler değişecek. Peki Teşkilat dizisinin yeni bö..
Dev hamle! Ucuz marketler geliyor
Gündem

Dev hamle! Ucuz marketler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla açılarak satış yapmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Türkiye geneline yayılmaya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay