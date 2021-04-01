MSÜ sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli alımları iş başvurusu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? MSÜ 200 kişilik personel alımı hakkında detaylar...

MSÜ sözleşmeli personel alımı

MSÜ personel alımı başvuru süreci başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; 200 kişilik alımın yapılacağı ifade edilirken Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.

Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;

"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"

MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.