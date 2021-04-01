Milli Savunma Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın detaylarını öğrenmek isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. MSÜ personel alımı başvuruları ne zaman?

MSÜ personel alımı başvuru şartları | MSÜ 200 personel alımı başvuru ekranı

Yayımlanan ilanda, “Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır” denildi.

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel temini sınavı başvuruları 1 Nisan-21 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav başvuruları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Sınav başvuru şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak

MSÜ personel alımı sınavı ne zaman?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

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