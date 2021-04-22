MSÜ boy kilo kaç olmalı? MSÜ boy kilo endeksi 2021 MSÜ’ye girmek için boy kilo en fazla ve en az kaç olmalı?

Askeri öğrenci alacak olan MSÜ sınav sonuçları açıklandı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 senesinde Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ sınavı başvuru kılavuzunu yeniden gözden geçirerek MSÜ adayları için istenen boy ve kilo alt ve üst sınırlarını merak ediyor.

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık kaç olmalı?

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık alt sınırı 48, ağırlık üst sınırı ise 66 olmalıdır. MSÜ kadınlar için boy 161 ise ağırlık alt sınırı 49, ağırlık üst sınırı ise 67 olmalıdır.

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık kaç olmalı?

MSÜ kadınlar için boy 165 ise ağırlık alt sınırı 52, ağırlık üst sınırı ise 72 olmalıdır.

MSÜ boy kilo kaç olmalı?

1) Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

MSÜ fiziki yeterlilik mekik, şınav ve koşu puanı kaç?

1. Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) üç branşın ikisinden en az birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.