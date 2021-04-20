MSÜ 2021 sınav sonuçları | MSÜ 4 Nisan sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2021-MSÜ Sınavı Sonuçları açıklandı mı? 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları için son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından 81 il merkezinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları daha önce duyurulmuştu. Adaylar heyecanla "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap ararken gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak. İşte MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021!

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimine bakaıldığında MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan'da açıklanacağı görülmekte.

MSÜ sınav sonuçları nerede sorgulanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.