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Eğitim MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ 2021 sınav sonuçları için aramalar sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren kişiler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:02:00 -
MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan’da gerçekleşmişti ve şimdi sınava katılan adaylar MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, sonuçlar açıklandı mı?

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 29.04.2021 tarihine erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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