MSÜ 2020 taban puanları Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları
MSÜ taban puanları adayları gündeminde yer alıyor. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçları öğrenen adaylar MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Ancak 2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar 2020 yılının taban puanlarını araştırıyor. Peki, geçen yıl 2020 MSÜ kadın ve erkek adaylar için taban puanları nedir?
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. 4 Nisan 2021 tarihinde sınava katılım gösteren adaylar MSÜ taban puanlarını araştırıyor. 2021 yılının taban puanları açıklanması beklenirken 2020 yılı MSÜ tanab puanları da araştırılıyor. İşte 2020 yılı MSÜ Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları...
MSÜ 2020 taban puanları
KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
MSÜ 2021 taban puanları açıklandı mı?
Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 MSÜ taban puanları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.