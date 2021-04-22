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Eğitim MSÜ 2020 taban puanları Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları
Eğitim

MSÜ 2020 taban puanları Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları

MSÜ taban puanları adayları gündeminde yer alıyor. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçları öğrenen adaylar MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Ancak 2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Adaylar 2020 yılının taban puanlarını araştırıyor. Peki, geçen yıl 2020 MSÜ kadın ve erkek adaylar için taban puanları nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:51:00 -
MSÜ 2020 taban puanları Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. 4 Nisan 2021 tarihinde sınava katılım gösteren adaylar MSÜ taban puanlarını araştırıyor. 2021 yılının taban puanları açıklanması beklenirken 2020 yılı MSÜ tanab puanları da araştırılıyor. İşte 2020 yılı MSÜ Hava Kara ve Deniz Kadın ve Erkek harp okulu taban puanları...

MSÜ 2020 taban puanları

 

KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ 2021 taban puanları açıklandı mı?

Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 MSÜ taban puanları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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