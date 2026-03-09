  • İSTANBUL
Gündem MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı
Gündem

MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) “KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır” açıklaması yapıldı.

MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

