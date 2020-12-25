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Aktüel MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
Aktüel

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:36:16 -
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."


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