MSB’dan flaş açıklama: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.