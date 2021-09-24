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Gündem MSB’dan flaş açıklama: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’dan flaş açıklama: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 10:32:00 - 2021-09-24 10:37:25

Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. 

 

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