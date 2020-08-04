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Aktüel

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:29:05 -
MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Azerbaycan'da icra edilen tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız." ifadelerine yer verildi.

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