MSB sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merakla beklenen sözleşmeli er alımı ile ilgili ilan ve başvuru kılavuzunun duyurusunu yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden sözleşmeli er alımı gerçekleştirilecek. Peki, 2020-2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er alımı ile ilgili beklenen ilan ve başvuru kılavuzunun duyurunu yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına alımı yapılacak olan adaylar, Savunma Bakanlığından gönderilen ilan üzerinden başvuru süreci ve şartlarına ulaşmaları mümkün. Peki, MSB personel sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı, Personel Temin adresinde yayımlamış olduğu olan ilana göre ihtiyacı doğrultusunda alım yapacak. Milli Savunma Bakanlığı yapılacak alımlar için başvuru sürecini başlattı. Son başvuru tarihi belirtilmedi. Kontenjanlar dolduğunda başvuru ekranı kapanacak.
Sözleşmeli er alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Sözleşmeli Er alımı için adaylar, başvurularına 21 Aralık 2020 tarihi ile başlamış oldu. Adaylar başvurularını internet adresinden e-devlet bilgileri ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar kapsamında çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.