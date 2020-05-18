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MSB nefes kesen o anları paylaştı: Atışlar başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:18:00 -

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlıkların test atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık paylaşılan videoya şu notu düştü:

"Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi."

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