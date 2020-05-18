MSB nefes kesen o anları paylaştı: Atışlar başarıyla gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlıkların test atışları başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlık paylaşılan videoya şu notu düştü:
"Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi."