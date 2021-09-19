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Gündem MSB duyurdu: Yarın İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun!
Gündem

MSB duyurdu: Yarın İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın Teknofest öncesi Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçaklarının İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 23:39:00 -
MSB duyurdu: Yarın İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın Teknofest öncesi Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçaklarının İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."

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