  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:06:00 - 2020-12-28 20:31:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisizhale getirildiğini bildirdi.

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Aktüel

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk askeri Sırbistan sınırında! MSB duyurdu
Türk askeri Sırbistan sınırında! MSB duyurdu

Gündem

Türk askeri Sırbistan sınırında! MSB duyurdu

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Gündem

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı
MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Aktüel

MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak
Gündem

Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak

Tek partili yıllarda Mehmet Akif Ersoy’un cenaze töreninin Türkiye’de büyük bir şok tesiri bıraktığı söyleyen Dr. Necmettin Turinay, “İstikl..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay