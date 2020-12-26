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Gündem MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:56:00 - 2020-12-26 19:02:41
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan  4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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