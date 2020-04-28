MSB: "Afrin’de terör saldırısı: en az 35 kişi öldü, 30’dan fazla sivil yaralandı”

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen YPG/PKK’lı teröristler en az 35 masum sivili katletti, 30’dan fazla sivili yaraladı” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30’dan fazla sivili de yaraladı” ifadelerine yer verdi.