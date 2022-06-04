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Spor Mourinho Milli yıldızı istiyor!
Spor

Mourinho Milli yıldızı istiyor!

Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kadrosunda kesin olarak görmek istediği Zeki Çelik ile girişimlerini hızlandıran Mourinho, Zeki ile bir görüşme bile gerçekleştirdi. Kendini yaşıtlarının en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen milli yıldız Roma'ya her an transfer olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:51:00 -
Mourinho Milli yıldızı istiyor!

Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kadrosunda kesin olarak görmek istediği Zeki Çelik ile girişimlerini hızlandıran Mourinho, Zeki ile bir görüşme bile gerçekleştirdi. Kendini yaşıtlarının en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen milli yıldız Roma'ya her an transfer olabilir.

Roma'nın, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik için ilk teklifini yaptığı öne sürüldü. La Nazione'de yer alan habere göre, gelecek sezon sağ bekteki rotasyonu artırmak isteyen Jose Mourinho'nun ekibi, Zeki Çelik için 10 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

ROMA, FAVORİ DURUMDA
Zeki Çelik için Fiorentina'nın da devrede olduğu ancak Fiorentina'nın şu ana dek somut bir hamle yapmaması nedeniyle Roma'nın teklifiyle favori duruma geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan Zeki Çelik, takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Milli futbolcumuzun Lille ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

 

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