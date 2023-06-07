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Yerel Motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Yerel

Motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 04:06:00 -
Motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.C. idaresindeki 67 ADJ 431 plakalı minibüs ile E.K.G. idaresindeki 67 DZ 435 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü E.F.G. ve motosikletle yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle motosikletin kadranının takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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