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Ekonomi Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

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Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünün katıldığı seçimde Dalgakıran 86 oy alırken eski başkan Ender Yılmaz 67 oyda kaldı. Dalgakıran zafer konuşmasında "Bugün kazanan yalnızca bir aday ya da bir liste değil, İstanbul sanayisinin ortak geleceğine duyulan inançtır. Her alanda sanayicilerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası İstanbul Sanayi Odası'nda yeni dönem yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. 26 Ekim'de yapılan meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından İSO Meclisi, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

Toplam 155 meclis üyesinin bulunduğu odada başkanlık seçimlerine 153 üye katıldı. Adnan Dalgakıran 86 oy alarak İSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, diğer aday Ender Yılmaz 67 oyda kaldı. Meclis Başkanlığı seçiminde ise Mustafa Tecdelioğlu, eski İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ı geride bıraktı. Toplam 152 oyun kullanıldığı seçimde Tecdelioğlu 83, Bahçıvan ise 66 oy aldı. Seçimde 3 oy geçersiz sayıldı.

YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAĞIZ

Adnan Dalgakıran, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde öncelikli gündemlerinin sanayide verimlilik, dijital dönüşüm, finansmana erişim, ihracat ve uluslararası rekabet gücünün artırılması gibi konulardan oluşacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarından itibaren seçim atmosferi bitmiştir. Tüm meclis üyelerimiz ve sanayicilerimizle yepyeni bir dönem başlatacağız. Bugün bir aday ya da liste değil İstanbul sanayisinin ortak geleceğine duyulan inanç kazanmıştır. Seçim sürecinde farklı tercihler ortaya koymuş olabiliriz ancak hepimizin ortak paydası Türk sanayisinin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha üretken olmasıdır.  Türk sanayisinin gerçek gücü birlikteliğimizden, üretim kültürümüzden ve ortak hedeflerimizden geliyor. Hep birlikte çalışarak Türk sanayisini dünya ölçeğinde hak ettiği konuma taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sorunları birlikte tespit edecek, çözümleri birlikte geliştirecek ve aldığımız kararları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Üretimden ihracata, teknolojiden finansmana kadar her alanda sanayicilerimizin yanında olacağız” dedi.

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