Arap Sefa Türe cinayetinde karar! Baba ve oğlu için 15'er yıl hapis

Taraflar arasında gece saatlerinde yeniden kavga çıktı. U.O., kendisini kovalayan Türe ve iki arkadaşından kaçarak bir aparta sığındı. Burada devam eden kavgaya silah ve kesici aletlerle gelen diğer kişiler de dahil oldu. Çıkan arbedede tabancayla vurulan Arap Sefa Türe hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.