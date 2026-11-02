Arap Sefa Türe cinayetinde karar! Baba ve oğlu için 15'er yıl hapis

Yahşihan ilçesinde Arap Sefa Türe’nin öldürülmesine ilişkin yargılama tamamlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, baba T.O.D.’yi kasten öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, basit yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. T.O.D.’ye ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası verildi. Oğlu İ.D. ise kasten öldürme suçundan 15 yıl, nitelikli yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan A.D.’ye, iki ayrı nitelikli yaralama suçundan 4 yıl 8 ay ve 2 yıl 7 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası uygulandı.