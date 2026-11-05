Artvin’de coşkun dereler dehşet saçtı! Şiddetli sağanak hayatı felç etti!
Meteorolojinin uyarılarının ardından Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi'de etkisini artıran şiddetli yağış dereleri coşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteorolojinin uyarılarının ardından Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi'de etkisini artıran şiddetli yağış dereleri coşturdu.
Artvin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi’nin coşkun akışı kameraya yansıdı.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Artvin’in sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi de yağışın ardından coştu, o anlar kameraya yansıdı.
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