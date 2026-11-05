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Artvin’de coşkun dereler dehşet saçtı! Şiddetli sağanak hayatı felç etti!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Artvin’de coşkun dereler dehşet saçtı! Şiddetli sağanak hayatı felç etti!

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi'de etkisini artıran şiddetli yağış dereleri coşturdu.

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Foto - Artvin’de coşkun dereler dehşet saçtı! Şiddetli sağanak hayatı felç etti!

Artvin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi’nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

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Foto - Artvin’de coşkun dereler dehşet saçtı! Şiddetli sağanak hayatı felç etti!

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Artvin’in sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi de yağışın ardından coştu, o anlar kameraya yansıdı.

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