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Spor Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları
Spor

Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

Dağ etabını kazanan İngiliz sporcu Graham Jarvis, yarışları genel klasmanda birinci tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:15:05 -
Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları'nda İngiliz sporcu Graham Jarvis şampiyon oldu.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Hastanesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen ve bu yıl 17 ülkeden yaklaşık 175 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü ve son gününde, dağ etabı gerçekleştirildi.

Sporcular, 55 kilometrelik zorlu parkurda Kındılçeşme sahilinden bitiş noktası olan 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda ulaşabilmek için mücadele etti.

Etabı, 45 yaşındaki İngiliz sporcu Graham Jarvis ilk sırada tamamlayarak genel klasmanda da birinciliği elde etti.

Dağ etabında ikinciliği kazanan Güney Afrikalı Wade Young, genel klasmanda da ikinci oldu.

Etabı, İspanyol Mario Roman üçüncü bitirdi.

Plaj, orman ve "sky race" etaplarının birincisi İngiliz sporcu Billy Bolt, dağ etabını dördüncü sırada tamamladı, genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Genel klasmanda dereceye giren sporculara ödülleri yetkililerce verildi.

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