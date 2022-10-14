Motorine zam geliyor mu? Akaryakıt fiyatları son dakika: Güncel 14 Ekim 2022 LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar cep yakmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert yükselişin ardından düşüşe geçmişti. Brent petroldeki dalgalı seyir sonrası geçtiğimiz hafta yapılan 4 zammın ardından bir kez indirim gelmişti. Araç sahiplerini üzecek haber geldi, motorine bir zam daha yapılması bekleniyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

BRENT PETROLDE DALGALI SEYİR!

AA'nın haberine göre; Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Ancak, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 900 bin varil artarak 439 milyon 100 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 54 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil azalışla 408 milyon 700 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon varil artışla 209 milyon 500 bin varil oldu.

Son günlerde piyasalar Fed’in para politikasına bağlı olarak dalgalanmaya devam ederken, 2023 yılı için ilk senaryolar yazılmaya başlandı. Gelecek yıl fiyatların sıçrama yapmasını bekleyen bazı finans uzmanlarına göre 2023’te hedef 37 dolar olacak. Sonrasında ise tüm zamanların en yüksek hedefi için harekete geçilecek.

Fed’in agresif faiz politikasının ipotek koyduğu ons gümüş fiyatı geçtiğimiz iki hafta önce test ettiği 21 dolar civarından 20 doların altına çekildi. 19.0-19.50 dolar bandındaki hareket eden gümüşün ne yöne gideceğine doların gücü ve tahvil faizleri karar veriyor. Fiyatların 18.90 dolasın altına doğru bir kırılma yapması halinde satışların devamının beklenebileceği belirtiliyor.

TALEP ARTIŞINDA DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da dün yayınlanan eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda ekonomiye ilişkin endişeler ve artan fiyatların talepteki büyümeyi yavaşlattığına işaret ederek, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl yaklaşık 99 milyon 600 bin varile ulaşacak. Gelecek yıl ise 101 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşecek.

Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin tartışma devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün kararın Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise hükümetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği ifade edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 94,93 ile 95,08 dolar aralığının direnç, 94,61 ile 94,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİ ÜZECEK HABER: MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 zam gelmeyi bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,48 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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