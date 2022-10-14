(TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi! TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayında başlayan TOKİ sosyal konut başvurularına, ucuz konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi başvurdu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ise kura çekiminin hangi tarihlerde yapılacağı merakla sorgulanıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve kura çekimi için tarih verdi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu.

Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Evi olanlar TOKİ iş yeri projesine başvurusuyla ilgili açıklama;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, bir programda canlı yayınına katıldı. Bulut, “Konutu olana bu imkanı bu şartlarda tanımamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek çalışacağız. Ama işyeri böyle değil. Konutu da arsası da olsa işyerine başvurabilir” dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.

Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.

e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

KURA PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

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