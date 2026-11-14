Banyo dolabında asla bulunmaması gereken 5 eşya! Bu detaya dikkat...

Nem, özellikle suyun şarj portlarına veya hassas devre aralarına girmesi durumunda cihazların elektrikli bileşenlerine ciddi zararlar verebilir. Bu tür aletleri banyoda bırakmamak ve kaldırmadan önce tamamen kuru olduklarından emin olmak şarttır. Yüzükleri, küpeleri ve kolyeleri banyo dolabında saklamak pratik gibi görünse de, banyodaki yüksek nem oranı belirli metallerin kararmasına ve parıltısını yitirmesine yol açabilir. Su buharı ve temizlik ürünleri narin takılara zarar verebileceğinden, yatak odasında yer alan kuru bir mücevher kutusu çok daha iyi bir alternatiftir.