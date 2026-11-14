Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

CİNAYETİN ARKASINDAKİ ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLEMEDİ Soruşturmayı yürüten makamların, korkunç cinayetleri işleyen kişilerin arkasındaki azmettiricileri henüz tespit edemediği bildirilirken saldırganlara cinayetleri işlemeleri karşılığında yaklaşık 90 bin sterlin ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Diğer taraftan, Roman Novak'ın öldürüldüğü sırada milyonlarca sterlinlik kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla da soruşturulduğu aktarılırken Novak'ın daha önce zimmete para geçirme suçundan hapis yattığı ve yatırımcıları zarara uğrattığı iddiaları da Rus basınında yazıldı. Çiftin geride kalan iki küçük çocuğunun ise Anna Novak'ın ailesinin yanına yerleştirildiği ifade edildi.