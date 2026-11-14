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Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

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Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

Dubai'de Rus kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi Anna Novak'ın vahşice öldürülmesine ilişkin kan donduran detaylar ortay çıkmaya başladı.

#1
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

Rus kripto para yatırımcısı 38 yaşındaki Roman Novak ve 37 yaşındaki eşi Anna Novak'ın, 2025 yılının ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı.

#2
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

Novak çiftinin vahşice öldürüldüğü açığa çıkarken çiftin, Hatta bölgesinde sahte yatırımcılarla görüşmeye gittikleri sırada tuzağa düşürüldüğü değerlendiriliyor.

#3
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

KRİPTO CİZDANLARIN ŞİFRESİNİ ALMAK İÇİN İŞKENCE YAPTILAR Nefes'te yer alan habere göre, Rus soruşturma makamları, saldırganların çifti bir villaya götürerek alıkoyduğunu ileri sürerken burada Roman Novak'a kripto para cüzdanlarının şifrelerini vermesi için elektrikli şok cihazıyla işkence yapıldığı öne sürüldü.

#4
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

380 MİLYON STERLİNLİK SERVETİ ÇALMAK İSTEDİLER Saldırganların, Novak’ın yaklaşık 380 milyon sterlin değerindeki kripto para servetini çalmak istediği ifade edilirken saldırganların cüzdanları kontrol ettiklerinde hesapların neredeyse boş olduğunu gördüğü ileri sürüldü. Bunun üzerine saldırganların, Novak çiftinin yaklaşık 180 bin sterlin değerindeki kişisel eşyalarının çalındığı, Roman ve Anna Novak’ın dövülerek öldürüldüğü ve cansız bedenlerinin parçalanarak çöle bırakıldığı öne sürüldü.

#5
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

ŞÜPHELİLER ARASINDA ESKİ ASKERLER VAR Rusya'da yürütülen soruşturma kapsamında cinayette rol aldıkları iddia edilen 3 kişi belirlenirken şüpheliler arasında Ukrayna'daki savaşa katılmış iki eski askerin de bulunduğu bildirildi. Aynı zamanda, Rus savcılığının eski asker olduğu iletilen 47 yaşındaki Yury Sharypov hakkında cinayeti planlamak ve gerçekleştirmek suçlamalarıyla dava açılmasını onayladığı kaydedildi. Sharypov'un soruşturma kapsamında itirafta bulunduğu ve yetkililerle işbirliği yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

#6
Foto - Milyarder karı kocayı feci şekilde katlettiler! Nedeni kan dondurdu!

CİNAYETİN ARKASINDAKİ ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLEMEDİ Soruşturmayı yürüten makamların, korkunç cinayetleri işleyen kişilerin arkasındaki azmettiricileri henüz tespit edemediği bildirilirken saldırganlara cinayetleri işlemeleri karşılığında yaklaşık 90 bin sterlin ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Diğer taraftan, Roman Novak'ın öldürüldüğü sırada milyonlarca sterlinlik kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla da soruşturulduğu aktarılırken Novak'ın daha önce zimmete para geçirme suçundan hapis yattığı ve yatırımcıları zarara uğrattığı iddiaları da Rus basınında yazıldı. Çiftin geride kalan iki küçük çocuğunun ise Anna Novak'ın ailesinin yanına yerleştirildiği ifade edildi.

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