Deprem son dakika 2022: AFAD'dan Yeni 'deprem testi' uyarısı geldi! AFAD Deprem haritası

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır" mesajı paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

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Peki İstanbul'un hangi ilçeleri depreme dayanıklı? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli?

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler, ilçeler

Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

Halkalı,

Nakkaşdere,

Esenkent,

Ömerli,

Büyükçekmece,

Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

Selimpaşa,

Silivri,

Çanta,

Gümüşyaka,

Kavaklı,

Yakuplu,

Esenyurt,

Avcılar,

Ambarlı,

Firuzköy,

Küçükçekmece,

Florya, Yeşilköy,

Ataköy ve Zeytinburnu,

Çayırbaşı çukuru,

Karaköy, Tophane,

Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

Eyüp,

Alibeyköy,

Sütlüce,

Balat,

Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

Kadıköy (Kurbağalıdere),

Moda (denize bakan kısmı),

Küçükyalı,

Kartal (Rahmanlar bölümü),

Tuzla (dere kısmı),

Dilovası,

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İstanbul’da depreme en dayanıksız ilçeler hangileri?

İstanbul’da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

Kanarya (Firuzköy kıyıları),

Esenkent,

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

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Büyük İstanbul depremi fay hattı nerede?

Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.

İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesi?

İstanbul Deprem Haritası Risk açısından hem 2'inci hem de 3'üncü grupta yer alan ve deprem riski yüksek olan illerin başında da İstanbul gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da ise ilçelere ve semtlere göre deprem riskinde artış ya da azalma söz konusudur.

Evimin depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Yaşanılan bina kadar yapının çevresinin de depreme karşı güvenli olup olmadığı önemli. Yaşanılan yapının altından ya da yakınından geçen bir fay hatta olup olmadığı internet aracılığı ile kolayca kontrol edilebiliyor. AFAD fay hattı sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor.

99 depremi hangi ilçeleri etkiledi?

Dr. Mehmet Fatih Altan, “Büyükçekmece'den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir. Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik'e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz.

Ataşehir zemini nasıl?

Ataşehir'de ise yer hareketi düzeyinin 50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10, tekrarlanma periyodu ise diğer ilçelerle benzer özellikler gösteriyor. Buranın yerel zemin sınıfı da, “az ayrışmış, orta sağlam kayalar” olarak açıklanıyor.

Maltepe deprem bölgesi mi?

Uzmanlar, olası bir depremde Maltepe'nin özellikle kıyı bölgesinin risk taşıdığını iç kısımlarda zeminin daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

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