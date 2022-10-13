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Yaşam Deprem son dakika 2022: AFAD'dan Yeni 'deprem testi' uyarısı geldi! AFAD Deprem haritası
Yaşam

Deprem son dakika 2022: AFAD'dan Yeni 'deprem testi' uyarısı geldi! AFAD Deprem haritası

Az önce deprem mi oldu? merak konusu oldu. İstanbul'da deprem mi oldu son dakika haberleri arama motorunda arandı. AFAD bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacağı duyurdu. Peki İstanbul'un hangi ilçeleri depreme dayanıklı? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 18:22:00 - 2022-10-13 19:06:35
Deprem son dakika 2022: AFAD'dan Yeni 'deprem testi' uyarısı geldi! AFAD Deprem haritası

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır" mesajı paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

 

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