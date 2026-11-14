Emekli savcıdan zam hazırlığındaki fırsatçılara tepki: ‘Açgözlü çakallar kan emici sülükler!’

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Mehmet Demir, “Devletimiz ve bütün denetim sistemi şimdiden ocak ve şubat aylarına göre hazırlığını yapmalıdır! Fahiş zam yapanların, hatta hukuka aykırı zam yapmaya kalkışanların bile tepelerine binilmelidir! Çünkü fahiş fiyat artışları yalnızca vatandaşın cebini değil, ekonomik istikrarı, toplumsal huzuru ve kamu düzenini de tehdit eder. Anayasa'nın 167. maddesi, piyasalarda sağlıklı ve düzenli işleyişi sağlama görevini devlete vermiştir. Serbest piyasa, milleti serbestçe soyma düzeni değildir! Elbette gerçek maliyet artışları fiyatlara yansıyabilir. Ancak sırf maaşlara zam yapıldı diye fiyatları artırmak fırsatçılıktır. Devlet, zamlar yapıldıktan sonra değil, yapılmadan önce harekete geçmelidir! Buradan bütün yetkililere sesleniyorum: Ocak ve şubat aylarını beklemeyin! Denetimleri şimdiden başlatın. Fırsatçıların gözünü korkutun. Hukuka aykırı fiyat artışlarına karşı bütün yasal yetkilerinizi kullanın! İşçinin, memurun ve emeklinin maaşına yapılan zam, açgözlü çakalların ve kan emici sülüklerin sofrasına konulmuş bir nimet değildir! Devletin görevi yalnızca maaşları artırmak değil, o maaşların satın alma gücünü de korumaktır. Milletin alın terini bu fırsatçılara yedirmeyin!” uyarısında bulundu.