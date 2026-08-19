MOSSAD karıştı: Netanyahu’nun İran planını Erdoğan bozdu!

İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail’in İran’a yönelik planlarının perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yayımladı.

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat’ta Beyaz Saray’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü ve İran’da rejim değişikliğini amaçlayan planını masaya koydu.

Netanyahu’nun planında, İranlı Kürt grupların ABD’nin hava desteğiyle Kuzey Irak üzerinden İran topraklarına girmesi öngörülüyordu.

Altı farklı grubun sınırı geçmesinin ardından İran içerisindeki Kürt unsurların da silahlandırılması planlandı.

Operasyon için tarih bile belirlenmişti

The Telegraph’a göre hazırlıklar yalnızca planlama aşamasında kalmadı. Operasyonun savaş başladıktan sonra 18 Mart’ta devreye sokulmasının hedeflendiği öne sürüldü.

Ancak Netanyahu’nun hesabına Ankara engeli çıktı.

Erdoğan devreye girdi, plan durdu

İngiliz gazetesinin haberindeki en dikkat çekici bölüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesine ilişkin oldu.

Habere göre Erdoğan, ABD Başkanı Trump nezdinde girişimde bulunarak operasyonun uygulanmaması yönünde baskı yaptı.

Erdoğan’ın müdahalesinin ardından Washington yönetiminin Netanyahu’nun planına onay vermediği ve operasyonun hayata geçirilemediği öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin de Washington’a benzer uyarılarda bulunduğu ve operasyonun İran ile sınırlı kalmayarak bölgede çok daha geniş bir istikrarsızlık dalgasına yol açabileceğine dikkat çektiği aktarıldı.

MOSSAD ile CIA plan üzerinde çalıştı

Haberde operasyonun istihbarat ayağına ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı.

Netanyahu’nun İran planının MOSSAD tarafından hazırlandığı ve süreçte CIA ile görüşmeler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ancak uzun süredir üzerinde çalışıldığı belirtilen operasyonun Ankara’nın itirazının ardından uygulanamaması, İsrail istihbaratının içerisinde krize neden oldu.

MOSSAD’da ortalık karıştı: İki üst düzey isim görevden alındı

The Telegraph’ın aktardığına göre planın başarısızlığa uğramasının ardından MOSSAD içerisinde hesaplaşma başladı.

Operasyonun hazırlık aşamasında görev alan iki üst düzey MOSSAD yetkilisinin, teşkilat direktörü tarafından görevden alındığı öne sürüldü.

Böylece Erdoğan’ın Washington nezdindeki müdahalesinin yalnızca Netanyahu’nun İran hesabını bozmakla kalmadığı, İsrail istihbarat servisinin içerisinde de ciddi bir krize yol açtığı iddia edildi.

Trump, Netanyahu’ya ikna olmadı

ABD’li yetkililerin daha sonraki değerlendirmelerinde Netanyahu’nun İran’da rejim değişikliğini amaçlayan planının bazı unsurlarının uygulanabilir olmadığı sonucuna vardığı aktarıldı.

The Telegraph’a göre Netanyahu buna rağmen planından vazgeçmedi.

Netanyahu ile Trump’ın 28 Temmuz’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede İran’da rejim değişikliği seçeneği yeniden gündeme geldi.

İsrail Başbakanı’nın Trump’ı yeniden ikna etmeye çalıştığı ancak ABD Başkanı’nın Netanyahu’nun istediği operasyona yeşil ışık yakmadığı belirtildi.

İngiliz gazetesinin ortaya koyduğu tabloya göre Netanyahu’nun İran’ın iç dengelerini silahlı gruplar üzerinden değiştirmeyi hedefleyen planı, Ankara’nın devreye girmesi ve Washington’un geri adım atmasıyla rafa kalkarken, yaşanan süreç MOSSAD içerisinde de krize dönüştü.