Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan söylemlere yargıdan geçit yok. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 16 Ağustos’ta Turancı Dernekler Birliği adı altında toplanan ve “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”u hedef alan grup, halkı yanıltıcı açıklamalarla algı operasyonuna soyundu.
Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Coşkun’un sarf ettiği skandal ifadeler üzerine, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Devletin yasal düzenlemelerini itibarsızlaştırmaya dönük algı çalışmasına imza atan şüpheli Rabia Coşkun, 17 Ağustos’ta emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu süren provokatif söylemlerin sahibi Coşkun’un, 18 Ağustos’ta adalete hesap vermek üzere Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.
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