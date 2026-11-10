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Dünya Moskova’dan küresel devlere tokat! Rus yargısı Apple, Google ve Telegram’ın ipini çekti!
Dünya

Moskova’dan küresel devlere tokat! Rus yargısı Apple, Google ve Telegram’ın ipini çekti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Moskova’dan küresel devlere tokat! Rus yargısı Apple, Google ve Telegram’ın ipini çekti!

Rusya’da yargı, ülkenin milli güvenliğini ve yasal mevzuatını hiçe sayan küresel teknoloji kartellerine dersini vermeye devam ediyor. Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi; Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı aleyhine açılan davalarda son kararını açıklayarak yasaklı içerikleri kaldırmayan dijital zorbalara toplam 26,3 milyon ruble (yaklaşık 318 bin dolar) para cezası kesti.

Rusya'da mahkeme, Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'yı işleten Wikimedia Vakfına, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26,3 milyon ruble (yaklaşık 318 bin dolar) para cezası verdi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirket ve kuruluşlar aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Wikimedia Vakfına 15,2 milyon ruble, Google ve Telegram'a ayrı ayrı 3,8 milyon ruble, Apple'a ise 3,5 milyon ruble para cezası ödenmesine hükmetti.

 

Şirket ve kuruluşlara verilen cezaların gerekçesi olarak, Rusya'da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması gösterilirken​​​​​​​ Telegram'a yönelik davanın Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi içerdiği belirtilen paylaşımlarla ilgili olduğu bildirildi.

Apple'a yönelik duruşmanın ise şirketin gizli bilgilerinin paylaşılabileceği gerekçesiyle basına kapalı yapıldığı belirtildi.

Rusya'da söz konusu şirket ve kuruluşlara, yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

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