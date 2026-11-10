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Gündem Yasa dışı bahiste dev operasyon! Kara para aklayan fenomen çetesi çökertildi
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Yasa dışı bahiste dev operasyon! Kara para aklayan fenomen çetesi çökertildi

Yeniakit Publisher
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Yasa dışı bahiste dev operasyon! Kara para aklayan fenomen çetesi çökertildi

Yasa dışı bahis çetelerinin milyarlık kara paralarını sosyal medya fenomenleri üzerinden aklayan şebekeye yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon düzenlendi; son 6 yılda 1 milyar 928 milyon TL'lik kirli para trafiği tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini sanal medya fenomenleri üzerinden akladıkları iddiasıyla 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 TL’lik para hareketinin bulunduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini sanal medya fenomenleri üzerinden akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik harekete geçildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

PARA TRAFİĞİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 TL tutarında para hareketinin bulunduğu tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor. 

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