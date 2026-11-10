Kemalist zihniyetin okullardaki skandal ritüeli: Masum çocukların zihnini zehirliyorlar

Okul çağındaki masum çocukların ellerine ve boyunlarına ipler bağlanarak saatleri durdurma bahanesiyle garip yas sahnelerine alet edilmesi sosyal medyada infiale neden oldu. pedagoji sınırlarını çiğneyen Kemalist eğitimci vesayetine karşı veliler büyük tepkili.

Okullarda 10 Kasım anma törenleri bahanesiyle düzenlenen ve pedagoji sınırlarını aşan garip koreografiler, velilerin ve kamuoyunun büyük tepkisini çekiyor. Çocukların boyunlarına ve ellerine ipler bağlanarak saatlerin durdurulmaya çalışıldığı ve dramatik yas sahnelerinin oynatıldığı gösteri tepkilere neden oldu.

Geleceğin teminatı olan küçük yaştaki çocukların eğitim yuvalarında maruz kaldığı sahneler, eğitim sistemindeki denetim eksikliğini ve bazı eğitimcilerin sergilediği tutumu bir kez daha gündeme getirdi. Muasır medeniyet seviyesine ulaşma gayesiyle bilim ve akıl üretmesi gereken okullarda, soyut ve pedagojik açıdan tartışmalı temaların çocuklara dikte edilmesi büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, küçücük çocukların psiko-sosyal gelişimleri hiçe sayılarak garip ritüellere alet edilmesi "çocuk zihnini yönlendirme" olarak değerlendirildi.

PEDAGOJİK KATLİAM VE ZİHİN YÖNLENDİRMESİ

Okul çağındaki çocukların soyut ölüm ve yas kavramlarını bu derece dramatik ve görsel baskı altında tecrübe etmesi, uzmanlar ve veliler tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Çocukların eline, koluna veya boynuna ipler dolanarak zamanı durdurma koreografisi yaptırılması, eğitimden ziyade psikolojik bir baskı unsuru olarak görülüyor. Gelişim çağındaki zihinlere bilgi ve değer yüklemek yerine bu tarz marjinal gösterilerin sunulması, "Eğitimde amaç ne?" sorusunu akıllara getiriyor.

VELİ VE KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde vatandaşlar, çocukların bu tür deneysel ve dramatik ritüellerden uzak tutulması gerektiğini vurguluyor. Geleceğe hazırlanması gereken evlatların vakitlerinin bu şekilde harcanmasına isyan eden veliler, pedagojik olarak sakıncalı bulunan bu uygulamalara imza atan öğretmenler ve okul yönetimleri hakkında inceleme başlatılmasını talep ediyor. Eğitim kurumlarının ideolojik gösteri alanı değil, ilim ve irfan yuvası olması gerektiği dile getiriliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ACİL ÇAĞRI

Yaşanan son olayların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Kamuoyu, okullardaki anma, kutlama ve mezuniyet gibi tüm sosyal etkinliklerin sıkı bir denetimden geçirilmesini ve belirli standartlara bağlanmasını istiyor. Çocukların gelişim seviyelerine uygun olmayan, onları kaza, keder ve aşırı dramatik unsurlarla baş başa bırakan bu tarz gösterilerin tamamen yasaklanması ve sorumlular hakkında gerekli idari adımların atılması bekleniyor.

İŞTE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN O SERT TEPKİLER:

Bu kemalist öğretmenler çocuklar için büyük tehlike.

Bunları sikayet edeceksin çocuklar için bu zihniyet tehlike oluşturuyor. O ipi çocuğun boğazına geçirmen ne demek oluyor. Küçücük çocukların zihinlerini zehirliyorlar.

Bu fikri ortaya atan öğretmenlerin varlığına mı üzülelim öğrencilerin boşa giden zamanlarına mı üzülelim bilemedim.

Resmen çocuk istismarı bunu yapan öğretmen önce sorgulanmalı sonra psikolojik destek almalı bir süre görevden uzaklaştırılmalı ve bu tarz gösterilere mezuniyet de dahil bakanlık bir düzenleme getirmeli

Çocukları Atatürk'ün dediği ulusumuzu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştırın. Vakitlerini çalma sn. Öğretmen. Şova gerek yok.

Kemalist tarikatı ŞEYHİ çocukların beynini yıkama AYĪN RÜTÜELİ yapmış

İşte putperest nesil böyle yetişiyor.

Masum günahsız çocukların beyinleri iğfal ediliyor.

Bu nedir ya,kula tapmaktan vazgeçin artık

Bu ne ya putperestlik

Putperest ayinlerden çocuklarınızı koruyun.