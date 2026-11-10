Diyarbakır'da başıboş köpek sorunu büyüyor!

Merkez Sur ilçesinde başıboş köpek sorunu büyüyor. Her gün veni bir köpek saldırısı vakasıyla karşılaşan ilçe halkı, ilgili makamlardan soruna çözüm bulmalarını bekliyor. En son 1 Kasım pazar günü 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Çaksü saldırı sonucu yaralanmış, tedavi altına alınmıştı.

Konuya ilişkin konuşan Fatihpaşa Mahalle Muhtarı Abdulkadir Moğolgani ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Medeni Akgül, belediyenin mevcut ekip sayısını arttırarak herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanmalı vaka yaşanmadan gerekli önlemlerin almasını istedi.

İlçede yerli ve yabancı turistlerin uğrak adreslerinden olan Kurşunlu Cami çevresinde yaşanan başıboş köpek sorununun detaylarını paylaşan Fatihpaşa Mahalle Muhtarı Abdulkadir Moğolgani, "Bu bölgede sokak köpeklerinden çok çektik. Bu sorun sadece bu yıla özgü değil, geçen yıllarda da vardı. Ancak bu yıl köpekler çok daha saldırgan hale geldi. İnsanlara yönelik saldırılar ciddi şekilde arttı. Geçen yıl ara sıra yaşanan saldırılar, bu yıl sürekli hale geldi." dedi.

"Önce mahalle sakinlerinden biri ile turisti ısırdı sonra kadına saldırdı"

Belediyeye dilekçeyle başvurduklarını, ancak yaklaşık bir buçuk ay boyunca ekipler gelmediğini belirten Moğolgani "Bu süreçte yerli ve yabancı turistlere yönelik saldırılar da başladı. Önce mahalle sakinlerinden birini köpek ısırdı. Ardından Antep'ten gelen bir yerli turist ısırıldı. Başka bir kadına da akşam saatlerinde saldırdılar. Kadının yardımına yetiştik. Olaylar gündeme geldikten sonra Kaymakam Bey ile görüştük, sorunu çözeceğini söyledi. Bunun ardından belediye ekipleri bir akşam mahalleye geldi, bir iki tanesini alıp götürdü. Birkaç köpeğin götürülmesiyle sorun çözülmüş gibi görünse de aslında herhangi bir çözüm sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sorunun sadece Fatihpaşa Mahallesi ile sınırlı olmadığını kaydeden Moğolgani "Bizimle ortak alanı bulunan Hasırlı ve Dabanoğlu Mahalleleri de aynı sorunu yaşıyor. Bir mahalleden diğerine geçiyor, hastalık taşıyor ve farklı bölgelere yayılıyorlar. Aslında bu sorunun temel nedenlerinden biri belediyedeki ekip yetersizliği. Yüzölçümü bakımından oldukça büyük bir alana sahip olan Sur ilçesinde belediyenin 2 kişiden oluşan tek bir ekibi var. Bu ekibin Sur'a ve ilçe merkezine bağlı köylere yetişmesi mümkün değil. Bu nedenle hizmet yetersiz kalıyor." şeklinde konuştu.

"Bu sorun artık tamamen çözülmesi gereken ciddi bir mesele haline geldi"

Köpekler genellikle çocuklara ve kadınlara saldırdığının altını çizen Moğolgani "Yaklaşık 5-6 gün önce de bir çocuğun peşine düştüler. Komşularımız müdahale etmeye çalışırken çocuk yere düştü ve elleri kanadı. Buradaki vatandaşlar ve esnaflar bu konuda oldukça duyarlı. Köpeklerin insanlara saldırmasına müsaade etmemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri ve esnafın duyarlılığı sayesinde bazı olumsuz olayların önüne geçiliyor." diye belirtti.

İlgili makamlardan talep ve beklentilerini sıralayan Moğolgani, şunları söyledi:

"Talebimiz, belediyenin bu bölgede görev yapan ekiplerini arttırmasıdır. Eğer belediyenin mevcut imkânları yetersiz kalıyorsa bakanlıktan da destek talep edilerek buraya ek ekipler gönderilmelidir. Çünkü bu sorun artık tamamen çözülmesi gereken ciddi bir mesele haline geldi. Burada herhangi bir can kaybı yaşanmasını istemiyoruz. Mahallemizde yaşlılar ve kendilerini savunamayacak durumda olan insanlar da var."

"Bakanlığın ve valiliklerin talimatlarına rağmen sokak köpekleri bir türlü toplatılmıyor"

Başta yakın zamanda köpek saldırısının yaşandığı Fatihpaşa Mahallesi olmak üzere ilçedeki başıboş köpek sorunu hakkında açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Sur İlçe Başkanı Medeni Akgül, ilgili makamların talimatlarına rağmen yerel yönetimlerin gerekli tedbir ve çalışmaları yürütmediğini ifade etti.

Akgül "Şu an Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Kurşunlu Camii'nin yanındayız. Bulunduğumuz alan, her gün yüzlerce ailenin ve çocuğun vakit geçirdiği, çocukların oyun oynadığı bir mesire alanıdır. Aynı zamanda burada birçok etkinlik de düzenleniyor. Maalesef İçişleri Bakanlığının ve valiliklerin talimatlarına rağmen bu bölgedeki sokak köpekleri bir türlü toplatılmıyor. İki hafta önce burada birkaç çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ısırıldı. Bu durumdan aileler de ciddi şekilde mustarip. Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından başıboş sokak köpeklerinin bir an önce toplatılması gerekiyor. Çünkü bu köpekler insanlar için tehlike oluşturuyor. Allah muhafaza, kuduz ve benzeri hastalıkları da taşıyor olabilirler." dedi.

Konuşmasının devamında Akgül "Allah'a şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak bu, bundan sonra da can kaybı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu köpekler toplatılmaz ve soruna bir çözüm bulunmazsa daha ciddi olaylar yaşanabilir. Bu nedenle bölgedeki başıboş sokak köpeklerine yönelik acil müdahale edilmesini ve gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

En son 1 Kasım Pazar günü Kurşunlu camii yerleşkesinde 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Çaksü, oyun oynarken sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak kalçasından ısırıldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı halde kurtulan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun ailesinin yaşanan ihmalden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye vereceği öğrenildi.

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