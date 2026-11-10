Suç örgütü üyesinden pişkin savunma! ‘Bodrum’da tatildeydim’ dedi, serbest bırakıldı

“Silahlı suç örgütüne üye olmak, yağma ve kasten yaralama" gibi ağır suçlardan aranırken, şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ın yardımıyla yurt dışına kaçtığı düşünülen organize suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın firarında ilginç bir gelişme yaşandı. Yıldırım’ın gizlice gelerek polise teslim olduğu ortaya çıktı. Kaçış görüntülerine rağmen suçlamaları reddeden Yıldırım, "Yurt dışına hiç çıkmadım, Bodrum’da tatildeydim. Arandığımı bile bilmiyordum!" savunmasını yaptı. Yıldırım, savunmanın ardından “kaçmak şüphesi” olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

“VİP” KAÇIŞ

Her şey İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Sarallar suç örgütüne” yönelik düzenlediği operasyonla başladı. Operasyonda 50 kişi gözaltına alınırken, örgütün kritik isimlerinden biri olarak aranan Turan Yıldırım, polis baskınından kıl payı kurtularak kayıplara karıştı.

Yıldırım, firarın hemen ardından iddiaya göre 14 Ocak 2025 günü İstanbul Ataşehir'deki lüks bir siteye getirilerek diğer şüpheli Ener Aktaş'ın dairesine yerleştirildi.15 Ocak günü ise "uluslararası VIP" kaçış operasyonu için düğmeye basıldı. İddiaya göre dönemin Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, resmi görevde kullandığı 22 ACK 841 plakalı otomobille Ataşehir'deki lüks siteye giriş yaptı. Sitenin otopark kamerası kayıtlarına göre; emniyet müdürü Karakurt, ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak ve Ener Aktaş burada bir araya geldi. Firari Turan Yıldırım ile Kenan Koçak, doğrudan KOM Müdürü'nün kullandığı emniyet aracına bindi.

ADIM ADIM SINIRA ULAŞTILAR

Yol boyunca polisin veya jandarmanın yapabileceği olası yol kontrol uygulamalarından sorunsuz geçebilmek adına KOM Müdürü Karakurt bizzat direksiyondaydı.Emniyet müdürünün aracı önden giderek güvenli koridor açarken, arkalarından onları takip eden Ener Aktaş idaresindeki 34 MOP 459 plakalı araç geriden lojistik emniyet sağladı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre ekip sırasıyla; Ataşehir-Kuzey Marmara Otoyolu- Tekirdağ-Malkara- Keşan rotasını takip edip İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı.

BAKLAVA KUTULU RÜŞVET

Sınır kapısına varıldığında ise gümrükteki kontrolleri baypas etmek için önceden anlaşma sağlanan kamu görevlileri hazırdı. İddianamedeki fiziki takip tutanaklarına göre; rüşvet olarak aktarılan nakit paralar, dikkat çekmemesi amacıyla baklava kutularının içerisine gizlenerek gümrük personeline elden teslim edildi. Sınırda görevli Komiser Vedat G., polis memurları ve Gümrük Memuru Bahattin A., KOM Müdürü'nün referansı sayesinde Turan Yıldırım'ı hiçbir pasaport kontrolüne sokmadı. Yıldırım'ın bulunduğu araçta arama dahi yapılmadan doğrudan Yunanistan tarafına VIP geçiş sağlandı. Koçak, aynı günün akşamı saat 20:31’de yeniden Türkiye’ye giriş yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Koçak’ın sadece 3 saat içinde Yunanistan’a gidip dönmesi ve sınır bölgesindeki baz istasyonu (HTS) kayıtlarının firari Yıldırım ile eşleşmesi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ni alarma geçirdi. Düzenlenen şafak baskınlarında firara yardım ettiği iddia edilen Ener Aktaş, Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı. Aktaş’ın evinde 5.000 Euro ve 10.000 Dolar, KOM Müdürü Karakurt’un evinde ise 2.000 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yıldırım’ın "VIP" kaçışına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Deniz Karakurt, Kenan Koçak, Ener Aktaş, Vedat G., Bahattin A, Aykut Y. ve Orhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turan Yıldırım ve kaçış organizasyonda yer alan İshak A. için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı.

TESLİM OLMUŞ

Bu “polis çakarlı” firardan tam 15 ay sonra ise kırmızı bültenle aranan Turan Yıldırım hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Yıldırım’ın gizli bir şekilde polise teslim olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında hakim karşısına çıkan Yıldım, hakkındaki suçlamaları ret etti.

BODRUM’DA TATİLDEYDİM

Güvenlik kamera görüntülerinin aksine Yıldırın ifadesinde, “Ben yurt dışına kaçmadım, bu zamanakadar Bodrum'daydım. Yurt dışına kaçırılmadım, ben sadece Ener AKTAŞ ve Okan ÖZMEN'i tanırım, olay günü ben Ener ve Kenan ile birlikte Yunanistan’agidecektim, hasta olduğum için aracın arka koltuğunda uyuyordum, benim Yunanistan sınırında görevliler uyandırdı, pasaportumu sordular, bende verdiğimde sorun olduğunu söylediler, beni geçirmediler, bende bir kaç saat freeshopta durdum, daha sonra Türkiye’ye gelen bir tıra binip İstanbul’a geldim daha sonra kendi imkanlarımla Bodruma gittim, Türkiye’ye tır ile girerken beni durdurmadılar, ben yurt dışına hiç bir zaman kaçmadım, Okan'ın benim Yunanistan’a gideceğimden haberi yoktu. Ricam üzerine beni Ener'in evine bırakmıştı, ben Yunanistan’a gezmek amaçlı gidecektim, Ener ve Kenan sınırda aracın içinde uyuduğumu söylememişler bende uyuduğum için pasaportumu gösteremedim, beraatimi ve serbest bırakılmamı talep ederim” dedi. Bu ifadelerin ardından Turan Yıldırım, Mehmet Deniz Karakurt, Kenan Koçak, Ener Aktaş, Vedat G., Bahattin A, Aykut Y. ve Orhan B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.